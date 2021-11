ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചും ബി.ജെ.പി. ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍, പാര്‍ട്ടിക്കും സാധാരണക്കാരനും ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പാലമായി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രം ഭരിക്കാന്‍ കാരണം, പാർട്ടി സാധാരണക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി. ഒരു കുടുംബത്തിനു ചുറ്റും കറങ്ങുകയല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയെ നയിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബമല്ല, പൊതുജന ക്ഷേമത്തിലൂന്നിയ സംസ്‌കാരമാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സേവനം, ദൃഢനിശ്ചയം, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത എന്നീ മൂല്യങ്ങളിലൂന്നിയാണ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തുതന്നെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്മാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവില്‍ അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഭൂപീന്ദര്‍ യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷനും സമാനമായ അവതരണം നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന്‍റെ അവസാനം അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം അവസരവാദം കാണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച പ്രമേയം, അതിതീവ്ര വെറുപ്പാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെന്നും ആരോപിച്ചു. സമീപഭാവിയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതത് സര്‍ക്കാരുകളുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെയും പാര്‍ട്ടിയുടെ സംഘടനാശക്തിയുടെയും പിന്‍ബലത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. വന്‍വിജയം നേടുമെന്നും പ്രമേയം പറയുന്നു.

