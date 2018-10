ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മീററ്റില്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. മീററ്റ്- ഡെറാഡൂണ്‍ ബൈപാസിനു സമീപമുള്ള ഭക്ഷണശാലയ്ക്കുള്ളില്‍ വച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

മനീഷ് കുമാര്‍ എന്ന ബി ജെ പി കൗണ്‍സിലറാണ് യൂണിഫോമിലായിരുന്ന എസ് ഐയുടെ കരണത്തടിച്ചത്. മനീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് മനീഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മനീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ഭക്ഷണശാല. ഇവിടെ അത്താഴം കഴിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു എസ് ഐയും സുഹൃത്തായ അഭിഭാഷകയും.

ഭക്ഷണം എത്താന്‍ വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരും ഭക്ഷണശാലയിലെ പരിചാരകനുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് മനീഷ് എസ് ഐയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. മനീഷ് എസ് ഐയുടെ കവിളില്‍ തുടരെത്തുടരെ അടിക്കുന്നതും അടികൊണ്ട് എസ് ഐ താഴെ വീഴുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: BJP Councillor Manish thrashes a Sub-Inspector who came to his (Manish's) hotel with a lady lawyer and got into an argument with a waiter. The councillor has been arrested. (19.10.18) (Note- Strong Language) pic.twitter.com/aouSxyztSa