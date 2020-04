ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വെച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ആഘാതം മയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ടില്ലെന്നും സോണിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് വൈറസിനെ ചെറുക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ബി.ജെ.പി. വര്‍ഗീയതയുടേയും വിദ്വേഷത്തിന്റേയും വൈറസിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഐക്യത്തിനെ മാരകമായി ബാധിക്കും. ഈ പ്രശ്‌നത്തെ പരിഹരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്.

"കൊറോണ വൈറിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഗ്രാമീണ, നഗരവാസികളുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നിരവധി തവണ കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഗികമായി മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ," സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുകമ്പയുടേയും കരുതലിന്റേയും അഭാവം പ്രകടമാണെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

"ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരുമ്പോള്‍ കര്‍ഷകരും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും ഇപ്പോഴും കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്, വ്യവസായങ്ങളും വാണിജ്യവും നിര്‍ത്തിയതോടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായി. 12 കോടി തൊഴിലുകളാണ് ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടത്." അതിനാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഇപ്പോള്‍ 7500 രൂപ വീതം നല്‍കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സോണിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനിടയില്‍, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായി നല്‍കേണ്ട ഫണ്ടുകള്‍ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രഖ്യാപിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യം ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, 11 കോടി ആളുകളാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ളത്. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 10 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍, ഒരു കിലോ പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, അര കിലോ പഞ്ചസാര വീതം നല്‍കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്.

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും ദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്നു. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിലുള്ളവര്‍ക്ക് പോലും സുരക്ഷകുറവാണെന്നും സോണിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വേണ്ടത്ര മുന്‍കരുതലുകളില്ലാതെ കോവിഡിനെതിരെ ജീവന്‍കൊടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ സോണിയ അഭിനന്ദിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം എന്തുചെയ്യണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്രയും കര്‍ശനമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇനിയും തുടരുന്നത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

