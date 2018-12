ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍നിന്ന് അനുകൂല വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും രാജ്യത്തെ 70 നഗരങ്ങളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തും.

സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖംമൂടി തകര്‍ക്കുമെന്നും റഫാലില്‍ രാജ്യസുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ തയ്യാറാവാതിരുന്നതെന്നും രാജ്യസഭാംഗം അനില്‍ ബലൂനി പറഞ്ഞു. വിവാദമുണ്ടാക്കിയവര്‍ പറഞ്ഞതത്രയും കള്ളമായിരുന്നെന്ന് അനില്‍ ബലൂനി ആരോപിച്ചു. രാജ്യസുരക്ഷയെ വെച്ചാണ് അവര്‍ കളിച്ചത് - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബി.ജെ.പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, വിജയ് രൂപാണി, സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ എന്നിവര്‍ ഗുവാഹത്തി, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്പൂര്‍, അഗര്‍ത്തല എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്, പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍, ജെ.പി നഡ്ഡ, സ്മൃതി ഇറാനി, സുരേഷ് പ്രഭു, മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ എന്നിവരും വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

