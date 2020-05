ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ.

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ച ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരേയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സ്വതന്ത്ര ശബ്ദങ്ങളേയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അധികാരം അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊര്‍ജ്ജസ്വലമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ബിജെപി അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം.

'പൊതുജീവിതത്തിലെ സംവാദത്തിന്റേയും വിമര്‍ശനത്തിന്റേയും സംസ്‌കാരം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. വിയോജിപ്പുകളെ നിശബ്ദമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവകാശമില്ല.'

'ഓരോ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനും പിന്തുണക്കുന്നവര്‍ക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും ഞാന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. തത്ത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുമെന്ന്‌ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ ആരെയാണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, ബിജെപി അവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഞങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂടില്‍ ഈ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ശക്തികളെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും.' ജെ.പി.നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കി.

