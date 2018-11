ജയ്പൂര്: നയതന്ത്രങ്ങളില്‍ പുതിയ അടവ് പയറ്റി വിജയം നേടാന്‍ ബിജെപിയുടെ നീക്കം. രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെതിരെ മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ടോങ്കില്‍ നിലവിലെ മന്ത്രിയായ യൂനസ് ഖാനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം.

സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയായ അജിത് സിങ് മേഹ്തയെ സച്ചിനെതിരെ മത്സരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആദ്യ തീരുമാനം. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അസാനനിമിഷം മുസ്ലീംവോട്ടുകള്‍ ലക്ഷ്യം വച്ച് തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു.

നിലവില്‍ ദീദ്വാന മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്‍എയാണ് യൂനസ് ഖാന്‍. തിങ്കളാഴ്ച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് മെഹ്തയ്ക്ക് പകരം യൂനസ് ഖാന്‍ അതില്‍ ഇടം പിടിച്ചത് പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഖേര്‍വാര മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ അവസാനനിമിഷം ബിജെപി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ 7നാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

