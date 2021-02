ലഖ്‌നൗ: 2022-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ പാര്‍ട്ടി ചുമതലയുമുള്ള പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള സന്ദര്‍ശനം ബി.ജെ.പിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബി.ജെ.പി.

കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സംസ്ഥാന സന്ദര്‍ശനങ്ങളെന്നതാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. ഫെബ്രുവരി പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും പ്രിയങ്ക നാലു തവണ യു.പി. സന്ദര്‍ശിച്ചു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കിടെ മരിച്ച കര്‍ഷകനായ നവദീപ് സിങിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാന്‍ ഫെബ്രുവരി നാലിന്‌ അവര്‍ റാംപൂരിലെത്തി. ഫെബ്രുവരി 10-ന് സഹാറന്‍പൂരിലെത്തി ഒരു കര്‍ഷക മഹാപഞ്ചായത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അധികൃതര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ച മഹാപഞ്ചായത്തില്‍ വന്‍ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്.

ഫെബ്രുവരി 11-ന് പ്രിയങ്ക മൗനി അമവാസിയുടെ ഭാഗമായി പ്രയാഗ് രാജില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് അര്‍ച്ചന നടത്തിയത് ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ബി.ജെ.പിയെ ഞെട്ടലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 15-ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറന്‍ യു.പിയിലെ ബിജിനോറിലെത്തി. മറ്റൊരു കിസാന്‍ മഹാപഞ്ചായത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്ക് പിന്നാലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ഹരിയാണയിലും നിരവധി കര്‍ഷക മഹാപഞ്ചായത്തുകളാണ് സംഘടിച്ചുവരുന്നത്. ആയിരങ്ങളാണ് ഓരോ സംഗമങ്ങളിലും അണിനിരക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരനെതിരെയുള്ള കര്‍ഷക വികാരം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തുന്നത്.

പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദര്‍ശനങ്ങളും കര്‍ഷക മഹാപഞ്ചായത്തുകളും സുസൂസൂക്ഷമം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി. ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കര്‍ഷക സംഗമങ്ങള്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായുള്ള കര്‍മ്മ പദ്ധതികള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശി ബി.ജെ.പി. ഘടകം. ഇതിനായി നേതാക്കളുടെ ഗ്രാമ സന്ദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജാട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നു.

ചില ജാട്ട് നേതാക്കള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രധാന്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആലോചനയിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. യു.പിയില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ പടിഞ്ഞാറന്‍ യു.പിയില്‍ നിന്നുള്ള ചില നേതാക്കള്‍ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

അതേസമയം, പ്രിയങ്കയുടെ യു.പി. സന്ദര്‍ശനം ഇനിയും വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. 2022-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി പ്രിയങ്ക എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കും. 2017-ലെ നേട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പിയും ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില്‍-മെയ് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക ഘടങ്ങള്‍ സജീമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കര്‍ഷക മഹാപഞ്ചായത്തുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളും സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയും മുന്നോട്ട്‌ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2022-ന് മുന്നോടിയായി അടിത്തറ വിപുലമാക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അവസരം കൂടിയാണ് കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം. കോണ്‍ഗ്രസ് പുനരുജ്ജീവനത്തിന് കൂടുതല്‍ സമയമെടുക്കുമെന്നും എസ്പി-ബിഎസ്പി പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കാകും 2022-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുക എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

Content Highlights: BJP chalking out strategy to counter Priyanka’s farmer outreach in UP