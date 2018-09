ബെംഗളൂരു: ലോഡ്‌സിലെ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ വിജയാഘോഷത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ഷര്‍ട്ട് ഊരി വീശി വിജയം ആഘോഷിച്ച് കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥി.

ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയായി ബാഗല്‍കോട്ടെ മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലിലെ 19-ാം വാര്‍ഡില്‍നിന്നു വിജയിച്ച വീരപ്പ സിരഗന്നവറാണ് വിജയം ഷര്‍ട്ട് ഊരി വീശി ആഘോഷിച്ചത്.

ഇതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: Veerappa Siragannavar, BJP candidate from ward No. 19 of Bagalkote municipal council, celebrates his victory in the urban local body polls by removing his shirt. #Karnataka pic.twitter.com/hUl7PnCG6W