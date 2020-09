ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിക്ക് കമന്റുകളും ഡിസ്‌ലൈക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരിക്കും എന്നാല്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് നിഷേധാത്മക കമന്റുകളും ഡിസ് ലൈക്കുകളും ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവ നീക്കാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനോടുളള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ബിജെപിയുടെ പേര് എടുത്തുപറയാതെയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.' ആ ഡിസ് ലൈക്കുകള്‍, കമന്റ്, എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല. ഞങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ സംഭാഷണം ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയ മന്‍ കി ബാത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി നിഷേധാത്മക പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ വീഡിയോ ഡിസ്‌ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നീറ്റ്-ജെഇഇ പരീക്ഷകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനുളള കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുളള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങളെ പലരും ബന്ധപ്പടുത്തിയത്. മോശം പ്രതികരണങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതോടെ ഇവ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കാനായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരില്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രൂക്ഷമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനെതിരെയും തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വദ്രയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു

