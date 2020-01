മുംബൈ : പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'മിഥ്യകളെ കുറിച്ചും യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും' ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് ബി.ജെ.പി. ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നതെന്ന് എന്‍.ഡി.ടി.വി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കു മാത്രം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ചടങ്ങ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍, പാര്‍ട്ടി ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ജയ് പാണ്ഡ തുടങ്ങിയവരാണ് താരങ്ങളെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിഥ്യകളെ കുറിച്ചും യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയെന്ന് താരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്ഷണപത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം അത്താഴവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശസ്ത സംവിധായകനും മുന്‍നിര നടിയും തങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷണപത്രം ലഭിച്ചകാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറായില്ല. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചു.

ഏതൊക്കെ താരങ്ങളാണ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നടി സ്വര ഭാസ്‌കര്‍, നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ്, സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ് തുടങ്ങിയവര്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ കങ്കണ റണാവത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

