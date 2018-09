ന്യൂഡല്‍ഹി: വിജയ് മല്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ബി ജെ പി.

കിങ്ഫിഷര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ യഥാര്‍ഥ ഉടമ വിജയ് മല്യ ആയിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയായിരുന്നെന്നും ബി ജെ പി വക്താവ് സമ്പിത് പത്ര ആരോപിച്ചു. പതിനെട്ടു പേജുള്ള രേഖ ഇതിനു തെളിവായുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കല്ല കോണ്‍ഗ്രസിനും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനുമാണ് മല്യയുമായി കൂടുതല്‍ അടുപ്പമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു

ഇന്ത്യ വിടും മുമ്പ് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയെ കണ്ടിരുന്നെന്ന മദ്യരാജാവ് വിജയ് മല്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മില്‍ വലിയ ആരോപണ-പ്രത്യാരോപണങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവച്ചത്.

രേഖകള്‍ പറയുന്നത് കിങ്ഫിഷര്‍ എയര്‍ലെന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ വിജയ് മല്യ ആയിരുന്നില്ലെന്നും ഗാന്ധി കുടുംബമായിരുന്നുവെന്നുമാണ്. കിങ്ഫിഷര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ വായ്പ 2008ലും 2012ലും രണ്ടുവട്ടം പുതുക്കി നല്‍കിയിരുന്നു. 2012ല്‍ പുതുക്കി നല്‍കിയത് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു- സമ്പിത് ആരോപിച്ചു.

Rahul Gandhi has gone on back-foot over Kingfisher Airlines. Sometimes it seems the Airlines wasn't owned by Vijay Mallya but by Gandhi family in proxy: Dr. @sambitswaraj pic.twitter.com/6Fanays8UH