ന്യൂഡല്‍ഹി: എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയടക്കം 12 പുതിയ നാഷണല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബി.ജെ.പി. പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. എട്ട് നാഷണല്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, മൂന്ന് ജോയിന്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, 13 നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, വിവിധ പോഷക സംഘടന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ബി.ജെ.പി. കേരള ഘടകം വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി.

ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡയാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

രമണ്‍ സിങ്, വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യ, രാധാമോഹന്‍ സിങ്, ബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡ, രഘുബര്‍ ദാസ്, മുകുള്‍ റോയ്, രേഖ വര്‍മ, അന്നപൂര്‍ണ ദേവി, ഭാരതി ബെന്‍ ഷിയാല്‍, ഡി.കെ. അരുണ, ചുബ ആവോ എന്നിവരാണ് മറ്റ് നാഷണല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍.

ഡി.പുരന്ദരേശ്വരി, ഭൂപേന്ദര്‍ യാദവ്, കൈലാഷ് വിജയവര്‍ഗിയ തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ നാഷണല്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന രാം മാധവ്, മുരളീധര്‍ റാവു, അനില്‍ ജെയിന്‍ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള അരവിന്ദ് മേനോന്‍, പങ്കജ മുണ്ടെ, അനുപം ഹസ്ര,വിനോദ് സോങ്കാര്‍, സുനില്‍ ദിയോധര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ടതാണ് പുതിയ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍.

കര്‍ണാടകയില്‍നിന്നുള്ള എം.പി. തേജസ്വി സൂര്യയാണ് യുവ മോര്‍ച്ചയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍. പൂനം മഹാജനെ ഒഴിവാക്കിയാണ് തേജസ്വി സൂര്യയെ യുവമോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷനാക്കിയത്. ടോം വടക്കന്‍, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ എന്നിവര്‍ ദേശീയ വക്താക്കളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ ഐ.ടി. സെല്‍ ആന്‍ഡ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചുമതലയില്‍ അമിത് മാളവ്യ തുടരും. തെലങ്കാനയില്‍നിന്നുള്ള ഡോ. കെ ലക്ഷ്മണ്‍ ആണ് ഒ.ബി.സി. മോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷന്‍. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള രാജ്കുമാര്‍ ചാഹര്‍ എം.പി. കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയുടെയും മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ലാല്‍സിങ് ആര്യ എസ്.സി. മോര്‍ച്ചയുടെയും അധ്യക്ഷനാകും.

ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായാണ് ഭാരവാഹി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

content highlights: bjp announces the names of the party's national office bearers