മധുര: നടക്കാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി- എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സഖ്യം തുടരുമെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡ. മധുരയില്‍നടന്ന റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുമായി ഒന്നിച്ച് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് ബി.ജെ.പി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

ബി.ജെ.പിയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും മറ്റ് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പാര്‍ട്ടികളും വരുംകാലങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ജെ.പി.നഡ്ഡയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും ബി.ജെ.പിയും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു.



2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ ബി.ജെ.പിയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യും ഒന്നിച്ചാണ് മത്സരിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ബിജെപി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യപിച്ചിരുന്നില്ല. 2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി- എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം തുടരുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീര്‍സെല്‍വം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

