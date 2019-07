ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് സഖ്യ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടു വന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസാകില്ലെന്ന് തനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സദ്ധരാമയ്യ. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ കരിങ്കാലികള്‍ ഉള്ളത് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ ബിജെപി ഭയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അതിനാലാണ് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയാണ് നിയമസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിശ്വാസവോട്ടിനു തയ്യാറാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ബി.ജെ.പി.യും കോണ്‍ഗ്രസും ജെ.ഡി.എസും തങ്ങളുടെ എം.എല്‍.എ.മാരെ റിസോര്‍ട്ടിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനമെത്തിയതോടെ സഭ വിട്ട ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. തുടര്‍ന്നു ചേര്‍ന്ന നിയമസഭാകക്ഷിയോഗത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ.മാരെ റിസോര്‍ട്ടിലേക്കു മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇതിനിടെ ബി.ജെ.പി.യിലെ നാല് എം.എല്‍.എ.മാരുമായി ജെ.ഡി.എസ്. നേതാക്കള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടതായി അഭ്യൂഹമുണ്ട്. മൂന്നുദിവസമായി റിസോര്‍ട്ടിലുള്ള ജെ.ഡി.എസ്. സാമാജികര്‍ വിശ്വാസവോട്ടുവരെ അവിടെ തുടര്‍ന്നേക്കും.

ഇപ്പോള്‍ ഇരുപക്ഷത്തെയും നേതാക്കള്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലാണ്. വിമതപക്ഷത്തെ നാല് എം.എല്‍.എ.മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനിടെ ഏറ്റവും അവസാനമായ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച എം.ടി.ബി.നാഗരാജുമായി ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി.

