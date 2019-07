ഭോപാല്‍ (മധ്യപ്രദേശ്): ജനങ്ങള്‍ തന്നെ എം.പിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അഴുക്കുചാലുകളും കക്കൂസുകളും ശുചീകരിക്കാനല്ലെന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രജ്ഞ സിങ് താക്കൂറിന് ബിജെപിയുടെ ശകാരം. ഇത്തരം വിവാദ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുന്നതില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പരാമര്‍ശത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെപി നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രജ്ഞയെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് നഡ്ഡ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാര്‍ട്ടി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കോ പാര്‍ട്ടിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ക്കോ വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും പ്രജ്ഞയ്ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് പ്രജ്ഞ സിങ്.

മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോര്‍ ജില്ലയില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

'അഴുക്കുചാലുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനല്ല ഞാന്‍ എംപിയായത്. നിങ്ങളുടെ കക്കൂസുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുമല്ല ജനങ്ങള്‍ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എന്തിനാണോ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ജോലി ഞാന്‍ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യും'- പ്രജ്ഞാ സിങ് പറഞ്ഞു. എംപിയുടെ പ്രസ്താവനയെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൈയ്യടികളോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

ശുചീകരണ പദ്ധതിയായ 'സ്വച്ഛ് ഭാരതി'ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വലിയ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കിവരുന്നതിനിടയിലാണ് ബിജെപി എംപിയുടെ പ്രസ്താവന.

