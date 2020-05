ഹൈദരബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ ഒരു അപാര്‍ട്‌മെന്റിലെ 25 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് മദനപേട്ടയിലെ അപാര്‍ട്‌മെന്റിലാണ് കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

"എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പും സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയും തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്", ഗ്രേറ്റര്‍ ഹൈദരാബാദ് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സോണല്‍ കമ്മീഷണര്‍ അശോക് സാമ്രാട്ട് അറിയിച്ചു.

"അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ ഒരാള്‍ കോവിഡ് രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം പിറന്നാളാഘോഷവും അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നടത്തിയിരുന്നു.ഇതില്‍ ചിലര്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പിറന്നാളാഘോഷ പരിപാടിയില്‍ വെച്ചാണ് രോഗം വ്യാപിച്ചതെന്നത് സ്ഥിരീകരണമില്ല", സാമ്രാട്ട് പറഞ്ഞു.

തെലങ്കാനയില്‍ ഇതുവരെ 1454 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 959 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 34 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി സംസ്ഥാന്തത് മരിച്ചത്.

