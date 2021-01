ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കോഴി ഇറച്ചിയുടെയും മുട്ടയുടെയും വില്‍പനയ്ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി തദ്ദേശ ഭരണകൂടങ്ങള്‍. ഇറച്ചിയുടെയും മുട്ടയുടേയും വില്‍പനയ്ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി സൗത്ത്, നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനുകള്‍ ഉത്തരവിറക്കി. കോഴി ഇറച്ചിയും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ വിളമ്പരുതെന്നും നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കോഴി വില്‍പ്പനയ്ക്കും സംഭരണത്തിനും നിരോധനമുണ്ട്. ഒപ്പം കടകളോ, ഭക്ഷണ ശാലകളോ സംസ്‌കരിച്ച മാംസം സുക്ഷിക്കുന്നതിനും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്ത ഭക്ഷണശാലകള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചിക്കനും മുട്ടയും കറിവെച്ചു കഴിക്കുന്നവർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവയുടെ വില്‍പന നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവ്. നന്നായി വേവിച്ച ചിക്കനും മുട്ടയും കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

നേരത്തെ കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മയൂര്‍വിഹാര്‍ ഫേസ് ത്രീയിലും സഞ്ജയ് ലേക്കിലും കാക്കകളും താറാവുകളുമൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിയതിനു കാരണം പക്ഷിപ്പനി തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിക്കു പുറത്തുനിന്നും പായ്ക്കുചെയ്തതും അല്ലാതെയുമുള്ള ചിക്കന്‍ നിരോധിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Bird Flu: Sale Of Chicken Banned In Parts Of Delhi, Restaurants Warned