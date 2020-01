ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രസീല്‍ പ്രസിഡന്റ് ജൈര്‍ ബോള്‍സെനാരോ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം നിരസിച്ച് സി.പി.ഐ.യുടെ രാജ്യസഭ എം.പി. ബിനോയ് വിശ്വം.

വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ബിനോയ് വിശ്വം കത്തയച്ചു. ബോള്‍സെനാരോയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും നയങ്ങളും മതഭ്രാന്ത്, സ്ത്രീവിരുദ്ധത, വിവേചനം തുടങ്ങിയവയാല്‍ മലിനപ്പെട്ടതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം കത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് നേര്‍വിപരീതമാണ് ബോള്‍സെനാരോ ബ്രസീലിലും രാജ്യാന്തരതലത്തിലും കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ആരോപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ കരിമ്പുകര്‍ഷകര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിയ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ ബോള്‍സെനാരോ ലോകവ്യാപാരസംഘടനയില്‍ എതിര്‍ത്ത കാര്യവും കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: binoy viswam not to attend republic day celebrations as brazil president Jair Bolsonaro the chief guest