മുംബൈ: ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ പീഡന പരാതിയില്‍ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കുമെന്ന് മുബൈ പോലീസ്. ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി വരും വരെ ബിനോയിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് മുംബൈ ഓഷിവാര പോലീസ് രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ബിനോയ് കോടിയേരിക്കയച്ച പരാതിയില്‍ വിവാഹം ചെയ്‌തെന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ എഫ്‌ഐആറില്‍ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മൊഴി നല്‍കിയത്. ഈ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുവതിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ മുംബൈ പോലീസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. രഹസ്യമൊഴി ഉടന്‍ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും.അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

മൊഴിയിലെ ഈ വെരുദ്ധ്യമാണ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹര്‍ജിയില്‍ ബിനോയുടെ വക്കീല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും. കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്നും ബലാല്‍സംഗ കേസ് നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചത്.

ബിനോയിയെ തേടി കേരളത്തിലെത്തിയ മുബൈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുംബൈയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്.ബിനോയ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസ് സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഓഷിവാര പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ 27നാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി വന്നതിനു ശേഷമേ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള തുടര്‍നടപടികളുണ്ടാവൂ.വേണ്ടിവന്നാല്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രീജിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും ഓഷിവാര പോലീസ് അറിയിച്ചു.

