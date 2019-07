ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്ന് വര്‍ഷം വരെ തടവ് നല്‍കുന്ന മുത്തലാഖ് ബില്‍ തുല്യതയ്ക്കും ലിംഗ നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കേന്ദ്രനിയമ മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്.

തുല്യതയും ലിംഗനീതിയും ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ മുത്തലാഖിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം അത്യാവശ്യമാണ്. 2017ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കു ശേഷവും തലാഖെ ബിദ്ദത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്യുകയാണ്. ജനുവരി 2017മുതല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള 574 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ ജൂണിലാണ് ബില്‍ കൊണ്ടു വന്നത്. മുസലിം വനിതാ(വൈവാഹിക അവാകശങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന) ബില്‍ 2019 പ്രകാരം ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തവണ മൊഴി ചൊല്ലുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം വരെയാണ് തടവ് ശിക്ഷ.

