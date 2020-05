പട്‌ന: കോവിഡ് കേസുകളുടെ വര്‍ദ്ധന കണക്കിലെടുത്ത് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് മടങ്ങുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യാന്‍ ബീഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, ഹരിയാന, കര്‍ണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുന്നവരെയാണ് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കുക.

അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, മുംബൈ, പൂനെ, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ്, നോയിഡ, കൊല്‍ക്കത്ത, ഗുരുഗ്രാം, ബംഗളൂരു എന്നീ നഗരങ്ങളില്‍നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റീന്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുമെന്നാണ് ബീഹാര്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്.

ഈ നഗരങ്ങളില്‍നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് പ്രാദേശിക ക്വാറന്റീന് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ 14 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ 7 ദിസവം വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരണം.

ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിലവിലെ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ നടത്താമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുന്നവര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Bihar says migrant workers arriving from 7 states to be kept in Covid-19 quarantine camps