പട്‌ന: ബിഹാര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ അന്തിമോപചാരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആചാരവെടി വെക്കാനാവാതെ സംസ്ഥാന പോലീസ്. എല്ലാവിധ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയുമാണ് ബുധനാഴ്ച മിശ്രയുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്. എന്നാല്‍ പോലീസുകാരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകള്‍ക്ക് വെടിയുതിര്‍ക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ആചാരവെടിയുതിർക്കാൻ പോലീസുകാർ തോക്കുകൾ ഉയർത്തുകയും കാഞ്ചി വലിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഒരു തോക്കു പോലും പൊട്ടിയില്ല.

മിശ്രയുടെ ജന്മദേശമായ സോപോളിലെ ബലുവ ബസാറിലാണ് സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ചടങ്ങിന്ശേഷമാണ് പ്രാദേശിക ചാനലുകള്‍ പോലീസ് തോക്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായതിന്റെ വീഡിയോദൃശ്യം പുറത്തു വിട്ടത്.

ഉന്നത പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ പോലീസുകാരുടെ കൈയിലെ തോക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

