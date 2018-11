പട്ന: ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനായി സി.സി.ടി.വി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയോട് ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സി.സി.ടി.വിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തലാണെന്നാണ് അയല്‍വാസിയായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ ആരോപണം. ട്വിറ്ററില്‍ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവായ തേജസ്വി യാദവ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

നേരത്തെ ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് തേജസ്വി യാദവിന് സര്‍ക്കുലര്‍ റോഡിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി അനുവദിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ബംഗ്ലാവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും താമസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ മഹാസഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ തേജസ്വി യാദവിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കസേര തെറിച്ചു. പിന്നീട് സര്‍ക്കുലര്‍ റോഡിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതോടെ അതേ വസതിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് അയല്‍വാസിയായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ വസതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നിരീക്ഷണക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ തന്റെ വീടിനോട് അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തേജസ്വി യാദവ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങള്‍ വിലപ്പോവില്ലെന്നും, ആരെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കണമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ബംഗ്ലാവുകള്‍ ഔദ്യോഗിക വസതികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും തേജസ്വി യാദവ് ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ബിഹാര്‍ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഡല്‍ഹിയിലും പട്നയിലുമായി ആകെ മൂന്നു ബംഗ്ലാവുകളുണ്ടെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി ആഡംബരപ്രിയനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അല്‍പം ധാര്‍മ്മികത ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയണമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

