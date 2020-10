പാട്‌ന: ഔറംഗാബാദില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ ചെരുപ്പേറ്. കുടുമ്പ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവിന് നേരെ സദസ്സില്‍ നിന്നും ഒരാള്‍ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

വേദിയില്‍ ഒരു നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമീപത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന തേജസ്വിക്കെതിരെ ചെരിപ്പ് വന്നത്. ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പിന്റെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് പിന്നിലേക്ക് വീണെങ്കിലും ഒന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലേക്ക് വീണു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം മാറാതെ വേദിയില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടയിലും ചെരിപ്പേറിനെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല.

#WATCH Bihar: A pair of slippers hurled at RJD leader Tejashwi Yadav at a public rally in Aurangabad, today. pic.twitter.com/7G5ZIH8Kku