ജയ്പുര്‍: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി.-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം വന്‍വിജയം നേടുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ബിഹാറിലേക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മഹാസഖ്യം ബിഹാറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കും. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ആര്‍.ജെ.ഡിയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ ബീഹാറില്‍ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നും പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് -19 ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ബീഹാറിനു പുറത്ത് കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും നിതീഷ് കുമാര്‍ പരിഗണിച്ചില്ല. ''നല്ല ഭരണം'' എന്ന ബീഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെ.ഡി.യു. പ്രസിഡന്റുമായ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അവകാശവാദം ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു.

Content Highlights: Bihar Election Cong-RJD to win Bihar polls, will go there for campaigning, says Pilot