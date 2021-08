പട്‌ന: തന്റെ ബോട്ടില്‍ യാത്ര ചെയ്തതിനു കൂലിയായി പത്തു രൂപ ചോദിച്ചതിനു ബിഹാറില്‍ കൗമാരക്കാരനെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. സമസ്തിപൂര്‍ ജില്ലയിലെ ബാന്‍ഭൗര ഗ്രാമത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സികാല്‍ യാദവ്(17) ആണ് തന്റെ വീടിനു മുമ്പില്‍വെച്ച് വെടിയേറ്റു മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. യാദവിന്റെ വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന മേഖലയാണ്. ഇവിടെനിന്നും തന്റെ ബോട്ടില്‍ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ യാത്രക്കാരെ പതിവായി യാദവ് സഹായിക്കാറുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്റെ ബോട്ടില്‍ യാത്ര ചെയ്ത സംഘത്തോട് യാദവ് കൂലിയായി 10 രൂപ ചോദിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. പണം കൊടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച സംഘം യാദവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാരും തോണിയില്‍ യാത്ര ചെയ്ത ചിലരും ചേര്‍ന്ന് യാദവിനെ ഇവരില്‍നിന്നും രക്ഷിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്റെ വീടിനു മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന യാദവിനു നേരെ അപരിചതരായ ഒരു സംഘമെത്തി വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യാദവ് സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. യാദവിനു വെടിയേറ്റശേഷം നാട്ടുകാരനായ ഒരാള്‍ വിവരം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ചുറ്റിനും വെള്ളക്കെട്ടായതിനാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സമസ്തിപുര്‍ സദാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ യാദവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനയച്ചതായും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

യാദവ് തോണി തുഴഞ്ഞുകിട്ടുന്ന പണമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാര്‍ഗമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ആരോട്, എന്തിനാണ് യാദവ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പൊതുവെ ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനാണ് യാദവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

