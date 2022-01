പാട്​ന: റെയില്‍വേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ ആരോപിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സമരാനുകൂലികള്‍ റോഡുകള്‍ ഉപരോധിച്ചു. പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലേക്കിറങ്ങിയത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈവേകള്‍ ഉപരോധിക്കുകയും ടാറുകളും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

Bihar: Protesters block roads in Patna in support of bandh called by various political parties over alleged discrepancies in RRB NTPC results pic.twitter.com/BKXMH3Kaxl