ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12.30 ഓടയാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക. കേരളത്തിലേത്‌ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും ഇന്നുണ്ടായേക്കും.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ പകുതിയോടെ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയ ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒഴിവ് വന്ന ലോക്‌സഭാ-നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും ഇന്നുണ്ടായേക്കും. 65 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുക. കനത്ത മഴയും കോവിഡ് വ്യാപനവുംമൂലമാണ് പല ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മാറ്റിവെച്ചത്.

നേരത്തെ ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക വരി (ക്യൂ) അടക്കമുള്ളത് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പോളിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പോളിങ് ഏജന്റുമാര്‍ എന്നിവര്‍ രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണെന്നും കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

