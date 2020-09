ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനവും മരണവും ഏറ്റവും കുറവ് ബിഹാറിലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍. പത്തുലക്ഷത്തില്‍ ആറ് മരണങ്ങള്‍ (ഡെത്ത് പെര്‍ മില്യണ്‍) മാത്രമാണ് ബിഹാറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡെത്ത് പെര്‍ മില്യണ്‍ 10 രേഖപ്പെടുത്തിയ കേരളവും അസമുമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബിഹാറിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളതെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ബിഹാറിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് (100 ടെസ്റ്റുകള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എത്രയെണ്ണം പോസിറ്റീവാകുന്നു എന്നതിന്റെ നിരക്ക്) 0.9 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഗുജറാത്ത് (1.8 ശതമാനം) ഉത്തര്‍പ്രദേശ് (4.3 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ബിഹാറിന് തൊട്ടുപിന്നില്‍. കോവിഡ് കേസുകളുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്കും ബിഹാറില്‍ കുറവാണ്. 1.3 ശതമാനം മാത്രം. ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതിന് തുല്യമായ നിരക്കാണിത്. എന്നാല്‍ 2.14 ശതമാനമാണ് ദേശീയ ശരാശരി.

കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ ബിഹാര്‍ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ പുതിയ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ചുമതലയേറ്റതോടെ ടെസ്റ്റുകള്‍ വര്‍ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച 1,53,156 ടെസ്റ്റുകളാണ് ബിഹാറില്‍ നടന്നത്. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞു. രോഗമുക്തി നിരക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ദേശീയ ശരാശരി 77.65 ശതമാനം ആണെന്നിരിക്കെ 88.98 ശതമാനമാണ് ബിഹാറിലെ രോഗമുക്തി നിരക്കെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

കടപ്പാട് - ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ്

Content Highlights: Bihar ahead of other states on COVID parameters