ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയില്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഓക്സിജന്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്ററുകള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഏകദേശം 100 ടണ്‍ ഭാരമുള്ള 3,600 ഓക്‌സിജന്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്ററുകളുടെ ലോഡ് ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷൗ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ബോയിംഗ് 747-400 വിമാനത്തില്‍ എത്തിയത്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.18 നാണ് ജംബോ ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാനം ഡല്‍ഗി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍, രാജ്യത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം അടക്കം നേരിടുമ്പോള്‍, ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ഓക്സിജന്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്ററുകള്‍ ഡല്‍ഹിയിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മോശമായി ബാധിച്ച മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ആവശ്യം നിറവേറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വരും ആഴ്ചകളിലും ഇത്തരം ലോഡുകള്‍ രാജ്യത്ത് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: Biggest-ever consignment of over 3,600 oxygen concentrators lands in Delhi from China