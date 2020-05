ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ചൈന ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായെന്ന് കണക്കുകള്‍. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് 2015 മുതല്‍ 2019 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ലംഘനങ്ങളാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷവും ഇതില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുന്നുവെന്നും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2020-ല്‍ മാത്രം ഇതുവരെ 170 തവണയാണ് ചൈന ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലേക്ക് നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് കടന്നുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവര്‍ഷത്തെ ആദ്യത്തെ നാലുമാസങ്ങള്‍ക്കിടെയാണിത്. അതേസമയം 2019-ല്‍ ഇതേസമയം 110 തവണയായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങള്‍. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ചൈനയുടെ അതിര്‍ത്തി ലംഘനങ്ങളില്‍ 130 എണ്ണവും ലഡാക്കിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതു മാത്രമല്ല, ഓരോ തവണയും ലഡാക്കിലെ കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നത് ഗൗരവം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ലഡാക്കിലും സിക്കിമിലും ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികര്‍ പരസ്പരം ഏറ്റമുട്ടിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

2019-ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങും രണ്ടു തവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇതില്‍ മഹാബലിപുരത്ത്‌ നടന്ന അനൗപചാരിക ഉച്ചകോടി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ വര്‍ഷം ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണരേഖാ ലംഘനം 663 ആണ്. ഇതില്‍ 497 എണ്ണവും നടന്നത് ലഡാക്കിലായിരുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെയുണ്ടായ ചൈനയുടെ അതിര്‍ത്തി ലംഘനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലും നടന്നത് ലഡാക്ക് ഉള്‍പ്പെടുന്ന പടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തി മേഖലകളിലാണ്. ഈ അഞ്ചുവര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അതിര്‍ത്തി ലംഘനം നടന്നതും 2019-ലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2016-ലും. 296 തവണയാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം അതിര്‍ത്തി ലംഘിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇതില്‍ 208 എണ്ണവും ലഡാക്കിലായിരുന്നു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി ലംഘിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ കൂടുതലും നടന്നത് അരുണാചല്‍ പ്രദേശും സിക്കിമും ഉള്‍പ്പെടുന്ന കിഴക്കന്‍ സെക്ടറിലാണ്. 2019-ല്‍ കിഴക്കന്‍ സെക്ടറില്‍ നടന്ന അതിര്‍ത്തി ലംഘനങ്ങള്‍ 108 ആണ്. അതില്‍ 64 എണ്ണവും വ്യോമാതിര്‍ത്തി ലംഘനങ്ങളാണ്. 2018-ല്‍ 42 തവണയും ചൈന വ്യോമാതിര്‍ത്തി ലംഘിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൈനികര്‍ അവരുടെ നിഗമനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖകള്‍ കണക്കാക്കിയാണ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അധീന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചൈന കടന്നുകയറുമ്പോള്‍ ആ സമയത്ത് പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സൈനികര്‍ പട്രോളിങ് നടത്താനെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോള്‍ ചൈനീസ് സഘം കടന്നുകയറാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ചൈനീസ് സംഘം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ അടയാളങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് നിയന്ത്രണരേഖാ ലംഘനങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Big surge in Chinese transgressions, most of them in Ladakh