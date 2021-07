ന്യൂഡല്‍ഹി: വാഹനങ്ങള്‍ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോഡില്‍ രൂപപ്പെട്ടത് 15 അടിയോളം വ്യാസമുള്ള കുഴി. ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിയിലെ ഐഐടി മേല്‍പ്പാലത്തിന് താഴെയുള്ള റോഡിലാണ് വലിയൊരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് വീണ് ഗുഹപോലെയായത്. ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്രാഫിക് പോലീസ്.

ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന് സമീപത്തുള്ള റോഡ് ഈ അവസ്ഥയിലായത് കാരണം ഐഐടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് അദ്ച്ചിനി മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കത്‌വരായ് സരായ് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടാണ് ഗതാഗത ക്രമീകരണം. ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഡല്‍ഹി പോലീസും, ട്രാഫിക് പോലീസും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

ट्रैफिक अलर्ट

IIT रेड लाइट के पास रोड धंसने से अधचीनी से IIT जाने वाले ट्रैफिक को अधचीनी से कटवारिया सराय की तरफ ट्रैफिक डायवर्सन कर दिया गया हैl कृपया इस मार्ग के प्रयोग से बचेl pic.twitter.com/xcyhBoN3UC — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 31, 2021

