ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019 ഡിസംബര്‍ 31ന് ആണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയായി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ സിങ് റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റത്. മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളേയും ഒരുമിച്ച് കാലത്തിനൊത്ത്‌ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ ദൗത്യം.

കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധകാലം മുതല്‍ മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ കമാന്‍ഡുകള്‍ ഏകീകരിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ പലതട്ടില്‍ നടന്നുവന്നു. കാലഹരണപ്പെട്ട രീതിയില്‍ 17ഓളം കമാന്‍ഡുകളായി നിലകൊണ്ട മൂന്ന് സേന വിഭാഗങ്ങളേയും ഒരുമിപ്പിച്ച് തിയറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ രൂപവത്കരിച്ചതാണ്‌ ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്‌കാരം. കരസേനയുടേയും നാവികസനേയുടേയും വ്യോമസേനയുടേയും 17 കമാന്‍ഡുകള്‍ ഏകീകരിച്ച് കിഴക്കന്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍, വടക്കന്‍ തിയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റി.

ഓരോ മേഖലയിലേയും ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് സേന വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കമാന്‍ഡുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തിയറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍. വേഗത്തില്‍ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പ്രാപ്തമായ സംയുക്ത പോരാട്ട സംഘങ്ങള്‍(ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്റില്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍) രൂപീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്.

രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേഖലയില്‍ ഇത്തരം പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ഉള്ളതാണെങ്കിലും അത് പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ നിര്‍ണായകമായ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയത് റാവത്തിന്റെ കാലത്താണ്. സേനയിലെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതും കാര്യങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് വിശദമായ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് സേനകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് കരസേനയെ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തുറന്ന് പറയാന്‍ തയ്യാറായത് മറ്റ് സേനകളുടെ അലോസരത്തെ പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ്.

കരസേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അത് എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും റാവത്തിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളെക്കാള്‍ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണെന്ന് റാവത്ത് വാദിച്ചിരുന്നു. സൈനികരുടെ സുരക്ഷ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്‌ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെന്ന ആശയം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴായി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. സുരക്ഷയിലും ആസൂത്രണത്തിലും പരിഷ്‌കാരത്തിലും തുടങ്ങി ഏത് മേഖലയിലായാലും പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് റാവത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.

മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമുഖം അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ പോലും ക്ലീഷേ ചോദ്യങ്ങളെക്കാള്‍ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. തിയറ്റര്‍ കമാന്‍ഡ് എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ വിശദമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് തിയറ്റര്‍ കമാന്‍ഡുകളുടെ പ്രസക്തിയെന്നും ബിപിന്‍ റാവത്ത് പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാവിയിലെ യുദ്ധമുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്‌. വിവാദങ്ങളെ ഭയക്കാതെ കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയാനും ബിപിന്‍ റാവത്ത് ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നു.

സാധാരണ സൈനിക മേധാവിമാര്‍ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയാതെ വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ നയത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനത്തിനും അദ്ദേഹം വിധേയനായി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണയിലാണ്‌ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങള്‍ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാന്‍ റാവത്ത് തയ്യാറായത്.

2016ല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിനെ കരസേന മേധാവിയാക്കിയത് പോലും സീനിയോറിറ്റി മറികടന്നാണ്. കരസേന മേധാവി പദവിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി പദവിയിലേക്ക് ആരാകും എത്തുക എന്ന ചോദ്യം പോലും അപ്രസക്തമായിരുന്നു. ബിപിന്‍ റാവത്ത് അല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു പേര് പോലും കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനയും പാകിസ്താനും ഒരേ സമയം വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ റാവത്തിന്റെ നിലപാടുകള്‍ക്കും പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതും. അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈന വെല്ലുവിളി തുടര്‍ന്നാല്‍ നോക്കിയിരിക്കില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയും റാവത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് വിടപറയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ചരിത്രത്തില്‍ നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജനറല്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മിക്കപ്പെടും.

