ന്യൂഡല്‍ഹി : തീവയ്പിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നവരല്ല നേതാക്കളെന്ന് കരസേന മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ കലാശിച്ചതിനെ വിമര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'നയിക്കുന്നതാണ് നേതൃത്വം. നിങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും പിന്തുടരുന്നു. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയില്‍ നയിക്കുന്നവരാണ് നേതാക്കള്‍. തെറ്റായവഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നവരല്ല നേതാക്കള്‍. കോളജുകളിലേയും സര്‍വകലാശാലകളിലേയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും തീവയ്പ്പും അക്രമവും നടത്തുന്നതിനാണ്‌ നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതല്ല നേതൃത്വം.' റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ഇതാദ്യമായാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി കരസേന മേധാവി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഈ വരുന്ന ഡിസംബര്‍ 31ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചതിനെ അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ തങ്ങള്‍ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണോ മോശമാണോ എന്ന് സ്വയംചിന്തിക്കണമെന്നാണ് മോദി പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില്‍ കരസേന മേധാവി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. 'ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമെന്നാണ് സൈനിക മേധാവി ബിബിന്‍ റാവത്ത് പറയുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ കരസേന മേധാവിക്ക് ഇന്ന് അനുവാദം നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ നാളെ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുന്നതിനുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ ഉദ്യമത്തിനും അനുവാദം നല്‍കും.- കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ബ്രിജേഷ് കലപ്പ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

