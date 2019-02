ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച സംഗീതജ്ഞന്‍ ഭൂപന്‍ ഹസാരികയ്ക്ക് രാഷ്ട്രം സമ്മാനിച്ച ഭാരത രത്‌ന സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മകന്‍ തേജ് ഹസാരിക. അഭിമാനകരമായ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വപ്‌നതുല്യമാണെന്നും തേജ് സര്‍ക്കാരുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അസം പൗരത്വബില്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭാരതരത്‌ന നിഷേധിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞദിവസം ഹസാരികയുടെ കുടുംബം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോള്‍ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഗായകന്‍, ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീതസംവിധായകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ തിളങ്ങിയ ഹസാരിക 2011ലാണ് അന്തരിച്ചത്. സംഗീതത്തിന്റെ സമഗ്രമേഖലയിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ഹസാരികയ്ക്ക് മരണാനന്തരബഹുമതിയായാണ് രാജ്യം ജനുവരി 26ന് ഭാരത് രത്‌ന നല്‍കിയത്.

