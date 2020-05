ഉംപുന്‍ ആഞ്ഞുവീശി ഒഴിഞ്ഞു നീങ്ങിയപ്പോള്‍ ഭുവനേശ്വറിന്റെ ആകാശത്തൊരുങ്ങിയത് വര്‍ണവിസ്മയം. ബംഗാളിലും ഒഡിഷയിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയാണ് ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശിയത്. എന്നാല്‍ കൊടുങ്കാറ്റൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മാനം തെളിഞ്ഞത് നീലയ്ക്ക് പകരം പിങ്കും കടുംചുവപ്പും കൂടിക്കലര്‍ന്ന മനോഹര വര്‍ണത്തില്‍.

മനോഹരമായ ആകാശക്കാഴ്ചയുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോയും നിരവധിപേര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പുകളുള്‍പ്പെടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മരങ്ങള്‍ കടപുഴക്കിയും വീടുകള്‍ തകര്‍ത്തും നാശം വിതച്ചും ഒഡിഷയെ ഭയത്തിന്റെ മുള്‍മുനയില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം നിര്‍ത്തിയ ശേഷമാണ് ഉംപുന്‍ ബംഗാളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞതോടെ ആകാശം വര്‍ണഭരിതമായത് ആശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന കാഴ്ചയായി.

After passing cyclone then the next few minutes the sky is pink at Bhubaneswar.. pic.twitter.com/MT6HNhRXql — Abhijit Dhal (@DhalAbhijit2000) May 21, 2020

Skies turn pink in #Bhubaneswar after Cyclone Amphan makes landfall pic.twitter.com/JDgUo3DAsz — Meet Khant (@meetkhant) May 21, 2020

ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് ബംഗാളില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരും ഒഡിഷയില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണസേന അറിയിച്ചു. ബെഗാളില്‍ 72 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1999-ല്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ ഒഡിഷയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോള്‍ 10,000 പേര്‍ക്കാണ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത്.

Content Highlights: Bhubaneswar Sky Turns Pink And Purple After Cyclone Amphan Passes Over Odisha