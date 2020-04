ഭോപ്പാല്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങി ഭോപ്പാല്‍. മരുന്ന്, പാല്‍ എന്നീ അവശ്യസേവനങ്ങളൊഴികെ മറ്റെല്ലാ കടകളും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഭോപ്പാല്‍.

ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ പോലീസ് ,ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരല്ലാതെ മറ്റാരെയും റോഡില്‍ കാണരുത് എന്നും കര്‍ശന നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഹെല്‍ത്ത് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പല്ലവി ജെയിന്‍ ഗോവില്‍, ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍/കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.വീണ സിന്‍ഹ എന്നിവര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഭരണാധികാരികള്‍ കടന്നിരിക്കുന്നത്.

നിരവധി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഐഎഎസ് ഓപീസര്‍ ജെ.വിജയകുമാര്‍, ആയുഷ്മാന്‍ നിനിരാമം സൊസൈറ്റി ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും എംപി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് കോര്‍പറേഷന്‍ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഭോപ്പാലില്‍ 15 കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 31-ന്ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ ജില്ലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്‍ഡോറില്‍ 128 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ ആകെ 179 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 11 പേര്‍ മരിച്ചു.

