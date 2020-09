ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മൂക്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന (Intranasal Vaccine) വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ഭാരത് ബയോടെക് വാഷിങ്ടണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിനുമായി ധാരണയായി. ഇന്‍ട്രാനേസല്‍ വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനും നിര്‍മാണത്തിനും വിതരണത്തിനുമാണ് ധാരണയായത്.

യുഎസ്, ജപ്പാന്‍, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അവകാശമുള്ളതായി കമ്പനി നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ചുണ്ടെലികളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ ഇന്‍ട്രാനേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ഇന്‍ട്രാനേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ മനുഷ്യരില്‍ സുരക്ഷിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ എന്നാവും ഒന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ പരിശോധിക്കുക. വാഷിങ്ടണിലെ സെന്റ് ലൂയിസിലെ വാക്‌സിന്‍ ആന്റ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിലാവും ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുക. ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം ആവശ്യമായ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തും. ഇതിനാവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ ഹൈദരബാദില്‍ നിര്‍മിക്കും.

നൂതനമായ ഈ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി വാഷിങ്ടണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റുമായി പങ്കുചേരുന്നതില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ കൃഷ്ണ എല്ല പറഞ്ഞു. ഇന്‍ട്രേനേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ ഉപയോഗിക്കാനും വളരം ലളിതമാണ്. അതോടൊപ്പം സൂചി, സിറിഞ്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂക്കിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു രോഗത്തില്‍ നിന്നും പ്രതിരോധം നേടുകയെന്നത് ഏറെ ഗുണപരമായ കാര്യമാണ്. കോവിഡില്‍ നിന്നുമാത്രമല്ല ഇത്തരം വാക്‌സിന്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നത്, മൂക്കിലേയും തൊണ്ടയിലേയും കോശങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രോഗവ്യാപനത്തേയും ഇത് ചെറുക്കും. നിലവില്‍ പരീക്ഷണത്തിലുള്ള പല വാക്‌സിനുകള്‍ക്കും ഇത് സാധ്യമല്ലെന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പ്രൊഫസര്‍. ഡോ. ഡേവിഡ് ടി ക്യൂരിയല്‍ പറഞ്ഞു.

