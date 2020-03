ജയ്പൂര്‍: ശശി തരൂരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ചാതുര്യവും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്ന കടുകട്ടി വാക്കുകളും എപ്പോഴും ചര്‍ച്ചയാകാറുണ്ട്. ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പുതിയ 'പുലി'. ഇംഗ്ലീഷില്‍ തരൂരിന് 'വെല്ലുവിളി'യാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയെയെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ ജുഗ്നൂരിലെ ഭഗ്‌വാനി ദേവിയാണ് ഇംഗ്ലീഷില്‍ അടിപൊളിയായി സംസാരിക്കുന്നത്. മുപ്പത്തിയാറ് സെക്കന്റുകള്‍ മാത്രമുള്ള വീഡിയോയില്‍ മഹാത്മ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചാണ് മുത്തശ്ശി ഇംഗ്ലീഷില്‍ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്.

'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി. വളരെ കുലീനമായ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒരു പോലെ സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നു.'- ഭഗ്‌വാനി പറയുന്നു.

ക്രൈബ്രാഞ്ച് ഐജി അരുണ്‍ ബോത്രയാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. സ്‌പോക്കണ്‍ ഇംഗ്ലിഷ് പരീക്ഷയില്‍ മുത്തശ്ശിക്ക് പത്തില്‍ എത്ര മാര്‍ക്ക് നല്‍കാമെന്ന്‌ ചോദിച്ച് കൊണ്ടാണ് അരുണ്‍ ബോത്ര വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

How many marks out of 10 for the old lady for this spoken English Test? pic.twitter.com/QmPSEd4o0L