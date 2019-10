പൂനെ: കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും കശ്മീരിലെ മഹാരാജാ ഹരിസിങിന്റെ മകനുമായ കരണ്‍ സിങ്. പുണെയില്‍ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതികരണം.

'കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഒന്നും പറയാന്‍ ഞാനില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്'- കരണ്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശം റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടായിരുന്നു കരണ്‍ സിങിന്റെ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ കരണ്‍ സിങ് അപലപിച്ചു. മതങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഭീകരവാദം വളരുന്നത് എന്നത് ദുരന്തമാണ്. ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിരവധി ആശങ്കകള്‍ ഉയരുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും കരണ്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇതാദ്യമായല്ല കരണ്‍സിങ് മതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നത്. ജയ് ശ്രീരാം മുഴക്കാന്‍ ആരെയെങ്കിലും നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് കരണ്‍ സിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150ാം ജന്മ വാര്‍ഷികത്തില്‍ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട ഓര്‍മകളും കരണ്‍ സിങ് പങ്കുവെച്ചു. മഹാരാജ ഹരിസിങിന്റെ ശ്രീനഗറിലെ വീട്ടില്‍ ഗാന്ധിജി വന്ന ഓര്‍മയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.

content highlights: Better to maintain silence: Karan Singh on Jammu and Kashmir