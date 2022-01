ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരൊറ്റ സൂം കോളിലൂടെ 900 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ബെറ്റര്‍ ഡോട്ട് കോം സിഇഒയും ഇന്ത്യന്‍ വംശജനുമായ വിശാല്‍ ഗാര്‍ഗ് ജോലിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന അവധിക്ക് ശേഷമാണ് വിശാല്‍ തിരികയെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ ഒന്നാം തിയ്യതിയാണ് വിശാല്‍ സൂ കോളിലൂടെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. 'ഇത് നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വാര്‍ത്തയാണ്. നിങ്ങള്‍ ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കില്‍ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാന്‍ പോകുന്ന നിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. നിങ്ങളെ ഈ നിമിഷം മുതല്‍ പിരിച്ചുവിടുന്നു.' അന്ന് സൂം കോളില്‍ വിശാല്‍ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഇന്ത്യയിലേയും അമേരിക്കയിലേയും ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമായത്.

സൂം കോളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാള്‍ ഇത് റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ക്ഷമ ചോദിച്ച് വിശാല്‍ രംഗത്തെത്തി. കമ്പനിയില്‍ നിലവില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച മെയിലിലാണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന കമ്പനി ബോര്‍ഡ് യോഗം വിളിച്ച് വിശാലിനോട് അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വീടുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ വായ്പ നല്‍കുന്ന കമ്പനിയാണ് ബെറ്റര്‍ ഡോട്ട് കോം. റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മേഖലയിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

