അഹമ്മദാബാദ്: കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ആശുപത്രിയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ സിവില്‍ ആശുപത്രി. ഇവരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് തെളിവായി മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നം കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗം സുഖപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ബന്ധുക്കളെ രോഗി മരിച്ചുവെന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍.

ദേവ്‌റാംഭായ് ഭിസികര്‍ എന്നയാളുടെ കുടുംബമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് വലഞ്ഞത്. മെയ് 28 നാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ദേവ്‌റാംഭായിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 29ന് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചുവെന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം കൈമാറുകയും അത് മെയ് 30ന് ദേവ്‌റാംഭായിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ സംസ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ദേവ്‌റാംഭായ് സുഖപ്പെടുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഇതോടെ ഇവര്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതിനാല്‍ ഇവര്‍ മൃതദേഹം മൂടിയ ബോഡി ബാഗ് തുറന്നു നോക്കി മരിച്ചയാളെ സ്ഥിരീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചില്ല. മൃതദേഹം കൈമാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ അത് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ദേവ്‌റാംഭായ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് നല്‍കുന്ന ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു.

ഇപ്പോള്‍ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെയോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്നാല്‍ ദേവ്‌റാംഭായ് ഭിസികര്‍ മരിച്ചതായും അദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുന്നുവെന്നറിയിച്ച ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന് പിശക് പറ്റിയതുമാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പിള്‍ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിരുന്നുവെന്നും മരണ സമയത്ത് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കോവിഡ് മുന്‍കരുതല്‍ അനുസരിച്ച് മൃതദേഹം സംസ്‌ക്കരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതെന്നുമാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. എങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആശങ്ക ആര് പരിഹരിക്കുമെന്നതില്‍ തീരുമാനമൊന്നുമായിട്ടില്ല.

Content Highlights: family members of a Covid-19 patient were led to believe that he had succumbed to the infection when in fact, the patient's health is improving.