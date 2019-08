ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറില്‍ പൊതിഞ്ഞ സമ്മാനം നല്‍കിയ ബെംഗളൂരു മേയര്‍ പിഴയൊടുക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ സമ്മാനം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് മേയര്‍ ഗംഗാബിംകെ മല്ലികാര്‍ജുന് പാരയായത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിച്ച് മേയര്‍ പിഴയൊടുക്കിയത്.

അഞ്ഞൂറുരൂപയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചതിന് മേയര്‍ പിഴയായി നല്‍കിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് അഞ്ഞൂറുരൂപ പിഴ ഈടാക്കാന്‍ 2018-ല്‍ ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികെ (ബിബിഎംപി) തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

ജൂലായ് 30-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചവേളയിലാണ് മേയര്‍ ഡ്രൈഫ്രൂട്ട്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. ഇതിനൊപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന മേയര്‍ വിവാദത്തിലകപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമ്മാനപ്പൊതിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ആരാണ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് നല്‍കിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തില്‍ തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ശിക്ഷയായി പിഴയൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മേയര്‍ അഞ്ഞൂറുരൂപ പിഴയൊടുക്കിയത്.

Content Highlights: Bengaluru Mayor paid Rs 500 fine for presenting a gift wrapped in plastic to Chief Minister