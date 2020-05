ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരോട് 25,000 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ പുറത്ത് പോകാന്‍ സൗകര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയതായി ആരോപണം. ബെംഗളൂരുവിലെ ദിവ റെസിഡന്‍സി ഹോട്ടലില്‍ കഴിയുന്ന ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളാണ് ആരോപണമുയര്‍ത്തിയത്.

14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിലാണ് ഇവര്‍ ഹോട്ടലില്‍ തങ്ങുന്നത്. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായാല്‍ ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ അധികാരികളെ വിവരമറിയിക്കണം.

മൂന്ന് രാത്രികള്‍ ഹോട്ടലില്‍ ചെലവഴിച്ച ശേഷവും ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികെ(ബിബിഎംപി) ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരെ സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ കോവിഡ് ടെസ്‌റ്റോ നടത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് വിവരമന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോവാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ പണം നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഹോട്ടലില്‍ തങ്ങുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് 18 പകര്‍ത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ ഒരു യാത്രക്കാരനോട് 27,000 രൂപ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 14 ദിവസത്തെ മുറിവാടകയും ഡോക്ടറുടെ ഫീസും ചേര്‍ത്തുളള തുകയാണിത്.

ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് തടസങ്ങളില്ലാതെ പുറത്തുപോകാമെന്നും 12-മത്തെ ദിവസം ടെസ്റ്റിനായി മടങ്ങിയെത്തിയാല്‍ മതിയെന്നും ഡി കൃഷ്ണഗൗഡ എന്നയാളാണ് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയതെന്നും ബസില്‍ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിനിടെ തന്നെ കുറഞ്ഞ വാടകയ്ക്കുള്ള മുറി ലഭ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായും താമസക്കാര്‍ പറയുന്നു.

ആരോപണം ഗൗരവമേറിയതാണെന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ബിബിഎംപി ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ ആരോപണത്തെ കൂടാതെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഹോട്ടലുകളില്‍ പണം നല്‍കിയാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിലും ഭക്ഷണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് താമസക്കാര്‍ പറയുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെത്തുന്നില്ലെന്നുള്ളതും പ്രധാന പരാതികളിലൊന്നാണ്.

Content Highlights: Bengaluru Hotel Inmates Complain of Fleecing, Poor Facilities as They Await Covid-19 Tests