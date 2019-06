കൊല്‍ക്കത്ത: ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന കാമുകിമാരെ പിന്തുടര്‍ന്ന് കുത്തിയും കത്തിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തി പ്രതികാരം തീര്‍ക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാമുകിയെ തിരികെ കിട്ടാന്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തിയ ആനന്ദ ബര്‍മന്റെ കഥ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. എട്ടു വര്‍ഷം മനസിലോമനിച്ച പ്രണയത്തെ കൈവിട്ടു കളയാന്‍ ആനന്ദയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനായി സ്വന്തം ജീവന്‍ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്‍ തയ്യാറായിടത്താണ് ഈ പ്രണയകഥ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ധൂപ്ഗുരിയിലാണ് സംഭവം. ലിപികയുമായി എട്ടുവര്‍ഷത്തോളമായി പ്രണയത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ പൊടുന്നനെ ഒരു ദിവസം ലിപിക ആനന്ദയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഫോണിലോ മറ്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലോ ലിപികയെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധ്യമാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആനന്ദ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവതിയുടെ വിവാഹം മറ്റൊരാളുമായി വീട്ടുകാര്‍ നിശ്ചയിച്ച വിവരമറിയുന്നത്.

ആനന്ദ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാന്‍ നിന്നില്ല. എന്റെ എട്ട് വര്‍ഷം മടക്കി തരൂ എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാര്‍ഡും പിടിച്ച് ലിപികയുടെ വീടിന് മുമ്പില്‍ നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരും ആനന്ദയെ പിന്തുണച്ചു. ലിപികയുടെ ഭാവിവരനും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. ആനന്ദയെ സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ തന്റെ പ്രണയിനിയെ തിരികെ കിട്ടാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു ആനന്ദ.

സമയം നീങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ആനന്ദയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ലിപിക ആനന്ദയെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും സമ്മതവും അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ലിപികയുടെ വീട്ടുകാരും സമ്മതം മൂളി. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് നേരെ സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ആനന്ദയും ലിപികയും വിവാഹിതരായി.

Content Highlights: Bengali youth goes on fast in front of his girl friend's house