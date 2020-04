കൊല്‍ക്കത്ത: മെയ് നാല് മുതല്‍ ഗ്രീന്‍സോണുകളില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കാനൊരുങ്ങി ബംഗാള്‍. ചായക്കടകള്‍, സിഗരറ്റ് ഷോപ്പുകള്‍, ബസുകള്‍, ടാക്‌സികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇളവ് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും മെയ് അവസാനം വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരുമെന്ന് മമതാ ബാനര്‍ജി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'കുറച്ചുകൂടി സമയം നാം വീടുകളില്‍ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ബംഗാളില്‍ മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ പോകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു ഗവേഷണത്തിനും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മെയ് അവസാനം മുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറേക്കൂടി എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. മെയ് അവസാനം വരെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതായി വരും.' മമതാ ബാനര്‍ജി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ചെറിയ കടകള്‍ക്ക് തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ആള്‍ക്കാര്‍ കൂട്ടം ചേരുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ റീചാര്‍ജ് ഷോപ്പുകള്‍, ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, ഫാക്ടറികള്‍, നിര്‍മാണം എന്നിവയും മെയ് 4 മുതല്‍ ഗ്രീന്‍സോണുകളില്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ഉപാധികളോടെ ടാക്‌സികളും ബസുകളും അനുവദിക്കുമെന്നും മമത അറിയിച്ചു.

സാമൂഹിക അകലം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബസില്‍ ആകെ 20 യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ടാക്‌സികളില്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കാണ് യാത്രാനുമതി. മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമായും ധരിക്കണം.

എന്നാല്‍ റെഡ് സോണുകളില്‍ ഈ ഇളവുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബംഗാളില്‍ 550 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മമത അറിയിച്ചു. 22 പേര്‍ മരിച്ചു.

Content Highlights: Bengal plans to allow teashops, cigarette shop, buses and taxis from may 4 in greenzone