കൊല്‍ക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരേ വിമര്‍ശനവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള നിരവധി അന്വേഷണ സേനകളെ ബംഗാളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും ദുരന്തനിവാരണത്തിനുള്ള അര്‍ഹതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഫണ്ട് മാത്രം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര സേനയെ അയച്ച് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനം ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുമ്പോള്‍ ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ട് മാത്രം ബംഗാളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. മോദിജി ഇക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് മമതയുടെ പരിഹാസം.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് ന്യായമായും കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല. വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളതെന്ന് മമത പറഞ്ഞു. അമിത് ഷാ സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുവാനായി കേന്ദ്ര സേനകളെ അയക്കുമ്പോഴും കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകള്‍ ലഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മമത ചോദിക്കുന്നു.

യാസ് ഉള്‍പ്പെടെ ബംഗാളില്‍ നാശം വിതച്ച കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഏത് ഫണ്ടാണ് കേന്ദ്രം അയച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Bengal not received any central funds during tough times says Mamta Banerjee