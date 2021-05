കൊൽക്കത്ത: കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ബംഗാളിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ വിതരണം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മമത ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി ബംഗാളിലെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം 550 മെട്രിക് ടൺ ആയി ഉയർന്നു. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ഓക്സിജൻ ഉത്‌പാദനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഓക്സിജൻ വിഹിതത്തിന്റെ അളവ് കേന്ദ്രം വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും മമത കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

പ്രതിദിനം ബംഗാളിൽ 560 മെട്രിക് ടൺ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മമത ഓർമപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന് മതിയായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മമത പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

content highlights:Bengal needs more oxygen, Centre diverting it to other states: Mamata shoots letter to PM Modi