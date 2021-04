കൊൽക്കത്ത: ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനകമുള്ള ആർടി-പിസിആർ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നും ബംഗാൾ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് മമത സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്. വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ വിവരം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതായും ബംഗാൾ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, കേരളം, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് ബംഗാൾ സർക്കാർ നേരത്തെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച 12,876 പേർക്കാണ് ബംഗാളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 59 പേരുടെ ജീവൻ കോവിഡ് കവർന്നു. 74000ത്തിലേറെ കോവിഡ് രോഗികൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ട്.

content highlights:Bengal makes negative Covid report mandatory for flyers from Delhi, UP, MP, Gujarat, Chhattisgarh