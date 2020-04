കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രവും പശ്ചിമബംഗാളും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ്-19 സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘത്തോട് സംസ്ഥാനം സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മടിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സംഘം ആരോപിച്ചു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ സിന്‍ഹയ്ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍, തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസംഘം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ സിന്‍ഹയക്ക് നാലുകത്തുകള്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതില്‍ ഒന്നിനുപോലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും കേന്ദ്രസംഘം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രസംഘത്തിന് ബംഗാളില്‍ എവിടെ വേണെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് സമയം പാഴാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് സിന്‍ഹ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാർ പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും എല്ലാ ഫീല്‍ഡ് സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രസംഘം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പോലീസ് സംരക്ഷണയില്ലാതെ കേന്ദ്രസംഘം ഫീല്‍ഡുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമോയെന്നും പോലീസ് സേനയുടെ അഭാവത്തില്‍ സംഘത്തിന്റെ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാന്‍ സംഘത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ബിഎസ്എഫിന് നടപടിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോയെന്നും കത്തില്‍ ചോദ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ, നിയന്ത്രണമേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണ, സിവില്‍ സപ്ലൈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിക്കാന്‍ സംഘം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്

സാല്‍കിയ (ഹൗറ) നിയന്ത്രണമേഖലയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമങ്ങളെ കേന്ദ്ര സംഘം പ്രശംസിച്ചു.അതേസമയം, വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംഘം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവിടെ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രതികരണം എടുക്കാനും കൂടുതല്‍ ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് വിനീത് ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സംഘം പറയുന്നു.

